В горах Камчатки объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
В краевом главке МЧС руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам рекомендуют принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.
Как ранее сообщало спасательное ведомство, в среду к берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошел циклон. Он принёс в южные районы края умеренные осадки и ветер.