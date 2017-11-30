В горах Камчатки объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

"С 00.00 по камчатскому времени 1 декабря (15.00 30 ноября мск) по 3 декабря 2017 года включительно самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", — сообщает центр.

В краевом главке МЧС руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам рекомендуют принять повышенные меры безопасности и, по возможности, не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни.

Как ранее сообщало спасательное ведомство, в среду к берегам Камчатки со стороны Охотского моря подошел циклон. Он принёс в южные районы края умеренные осадки и ветер.