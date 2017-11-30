В Приморье более 75% очистных сооружений не могут нормативно очистить воду

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Менее четверти из 216 зарегистрированных в Приморье очистных сооружений работают нормативно, сообщил руководитель краевого управления Росприроднадзора Иван Шабалин на совместном форуме прокуратуры Приморья и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Самые неустраняемые нарушения — в области охраны водных объектов, в основном это ЖКХ. У нас 216 очистных сооружений в Приморье зарегистрировано, из низ 47 нормативно очищают воды", — сказал Шабалин.

Он предложил совместно с прокуратурой проехать по краю и проверить, как муниципалитеты и сам регион исполняют полномочия в области охраны водных объектов. По словам Шабалина, только там можно бороться с нарушениями.