В Приморье более 75% очистных сооружений не могут нормативно очистить воду

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Менее четверти из 216 зарегистрированных в Приморье очистных сооружений работают нормативно, сообщил руководитель краевого управления Росприроднадзора Иван Шабалин на совместном форуме прокуратуры Приморья и Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Он предложил совместно с прокуратурой проехать по краю и проверить, как муниципалитеты и сам регион исполняют полномочия в области охраны водных объектов. По словам Шабалина, только там можно бороться с нарушениями.