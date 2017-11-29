Власти Воронежской области намерены развивать хоккей в регионе

ВОРОНЕЖ, 29 ноя — РИА Новости. Власти Воронежской области намерены создать в регионе модель развития хоккея, сделав его массовым и доступным видом спорта, сообщает в среду облправительство.

Совещание по вопросу развития хоккея в Воронежской области прошло 29 ноября в правительстве региона. Участники совещания во главе с губернатором Алексеем Гордеевым рассмотрели ряд вопросов, касающихся развития детского и юношеского хоккея, повышения доступности массового спорта, а также сохранения в области профессионального хоккея.

"Нужно создать такую модель, которая одновременно бы обеспечила доступность и массовость занятия этим видом спорта и выстроила некую вертикаль, позволяющую растить спортсменов-профессионалов, тех, кто будет выступать за клубы", — сказал губернатор.

Глава региона поручил провести анализ существующей инфраструктуры, в том числе — проработать вопрос обеспеченности ледовыми площадками, и представить предложения, на основе которых будет сформирована модель развития хоккея в Воронежской области.

В июне 2017 года областная федерация хоккея выступила единственным учредителем хоккейного клуба "Буран", который выступает в первенстве ВХЛ (Высшая хоккейная лига) и занимает 26 строчку в турнирной таблице. Как пояснил президент Воронежской областной общественной организации "Федерация хоккея" Александр Трубецкой, на данный момент проблем с финансированием у клуба нет.

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