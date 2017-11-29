В Смоленской области многодетные матери удостоены почетных знаков

СМОЛЕНСК, 29 ноя — РИА Новости. Пятнадцать многодетных матерей Смоленской области получили почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной и денежные премии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Вручая эту высокую награду, я, безусловно, восхищаюсь вашим материнским подвигом", — сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский на церемонии награждения, которая прошла в честь Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября.

В пресс-службе напомнили, что этой награды могут быть удостоены смолянки, которые, начиная с 1 января 2008 года, родили (или усыновили в установленном законом порядке детей в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей и воспитывают (воспитали) детей.

Также почетный знак могут получить матери, которые являлись опекунами, попечителями и воспитали трех или более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет либо до приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. Всем награжденным, кроме того, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.

С 2009 года на Смоленщине Почетным знаком "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной награждены 246 смолянок.

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