В Смоленской области многодетные матери удостоены почетных знаков

СМОЛЕНСК, 29 ноя — РИА Новости. Пятнадцать многодетных матерей Смоленской области получили почетные знаки "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной и денежные премии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Вручая эту высокую награду, я, безусловно, восхищаюсь вашим материнским подвигом", — сказал губернатор Смоленской области Алексей Островский на церемонии награждения, которая прошла в честь Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября.
В пресс-службе напомнили, что этой награды могут быть удостоены смолянки, которые, начиная с 1 января 2008 года, родили (или усыновили в установленном законом порядке детей в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей и воспитывают (воспитали) детей.
С 2009 года на Смоленщине Почетным знаком "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной награждены 246 смолянок.