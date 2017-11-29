В Ульяновской области выделят 320 млн рублей на отдых детей в 2018 году

УЛЬЯНОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Власти Ульяновской области планируют выделить из региональной казны более 320 миллионов рублей в следующем году на организацию отдыха и оздоровления детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В ходе своего выступления перед депутатами заксобрания области губернатор региона Сергей Морозов обозначил, что главный финансовый документ сохранит социальную направленность. На организацию отдыха и оздоровления детей в бюджете запланировано более 320 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в области для развития организации и оздоровительного отдыха детей активно реализуется государственно-частное взаимодействие. По информации представителей регионального Минобрнауки, в настоящее время в регионе продолжает развиваться негосударственный сектор летнего отдыха. Так, из 24 загородных и санаторно-оздоровительных лагерей — 11 негосударственной формы собственности. В долгосрочную аренду частным инвесторам переданы три загородных оздоровительных лагеря: "Ульяновский Артек", "Берёзка" в Тереньгульском районе и "Юлово" в Инзенском районе. Эти объекты приведены в нормативное состояние за счёт средств арендаторов.

"Мы всячески заинтересованы в развитии негосударственного сектора в этой сфере. Для поддержки такого сотрудничества сегодня проводятся ярмарки путёвок, услуги по страхованию, перевозке детей, поставке оборудования, инвентаря, оказанию образовательных и развлекательных услуг", — приводятся в сообщении слова министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семёновой.

Член комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни от Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева считает, что регион имеет хороший опыт в развитии государственно-частного партнерства.

"Эффективные и действенные механизмы ГЧП начинают продуктивно работать в разных отраслях регионов. Взаимодействие бизнеса и государства активно развивается в среднесрочной перспективе. Сегодня мы имеем отличную возможность для реализации интересных бизнес-инициатив и запуска стартапов не только в сфере отдыха", — цитирует пресс-служба Истягину-Елисееву.

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