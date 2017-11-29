МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Инициативы в социальной сфере, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, включают почти все предложения из Стратегии роста по повышению уровня жизни, сообщил РИА Новости уполномоченный при главе государства по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов.

Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Всего, по словам Путина, выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

"Важно отметить, что на совещании президент озвучил почти все предложения из Стратегии роста из раздела "повышение уровня и качества жизни" в части блока "повышение рождаемости". Очень надеемся, что в ближайшем будущем мы услышим и предложения из других важнейших блоков документа, например, снижение смертности", — сказал Титов.

Разработчики Стратегии роста считают, что позитивные изменения в социальной сфере начнутся только тогда, когда "к вложениям в соцсферу наши чиновники начнут относиться не как к безвозвратным потерям бюджета, а как к инвестициям в будущее нашей страны", добавила в беседе с РИА Новости руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене РФ Анастасия Алехнович.