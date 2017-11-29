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Общество

Новые соцмеры необходимо дополнить поддержкой многодетных, считают эксперты

18:2329.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новые меры демографической политики, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, необходимо дополнить способами поддержки семей с тремя детьми и способами снижения ипотечной нагрузки при рождении второго и третьего детей, заявили РИА Новости эксперты по демографической политике.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Социальные инициативы Путина подстегнут экономический рост, заявил Орешкин

Президент России Владимир Путин во вторник озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

Поддержка семей с тремя детьми

Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Матвиенко рассказала о реализации предложенных Путиным демографических мер
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков поддерживает новые меры, однако считает, что акценты в демографической политике следует расставить иначе.

"Нужно перенести акцент на третьего ребенка. У нас и так сейчас ориентация на семьи с одним-двумя детьми. Такой подход не решает наши проблемы, это, может быть, замедляет их усугубление", — заявил Щербаков.

Он напомнил, что рождение третьего ребенка и сейчас поощряется государством, но эта мера оставлена на усмотрение региональных властей и предполагает помощь только малоимущим семьям. "Это условие затрудняет рост демографии в части рождения третьего ребенка", — подчеркнул Щербаков.

При этом эксперт не одобрил выделение средств нуждающимся семьям из материнского капитала.

Новорожденный. Архивное фото
© Depositphotos / evgenyataman
Путин предложил новые меры для поддержки семей
"Материнский капитал — это поощрение рождения детей, а средства, которые будут предоставляться бесконтрольно, так, что будут расходоваться на любые нужды, а эти нужды безграничны, я думаю, это может не позволить добиться главной цели — использовать капитал для облегчения воспитания ребенка и нужд матери", — сказал профессор.

Щербаков также добавил, что семьи нуждаются в помощи не только до полутора лет, но и в период обучения в школе и даже в институте.

"Помогать семьями лучше весь период, связанный с воспитанием детей, пока ребенок обучается, — даже в юношеском возрасте", — сказал он.

Эксперт отметил, что "только за счет пособий нельзя рассчитывать на серьезный демографический подъем", необходимо общее социально-демографическое развитие. "Основная задача должна быть решена на уровне отдельно взятой семьи, на уровне достатка этой отдельно взятой семьи. Все это связано с экономическим положением в стране в целом. Основа должна быть социально-экономическая, устойчивая. Люди должны быть уверены, что их положение не будет ухудшаться в ближайшие годы. Задача стоит более масштабная", — резюмировал Щербаков.

Проблема яслей и выгодная ипотека

Ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, профессор Андрей Коротаев также считает, что новые демографические меры полезны, но недостаточны.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Совфед подключится к законодательному обеспечению мер по поддержке семьи

"Меры очень своевременные, в последнее время проседают именно первые рождения, со вторыми и третьими получше. Но меры недостаточны, это процентов 15-20 от того, что нужно, нужно еще процентов 80 к тому, что сделано, добавить, чтобы действительно демографический кризис прекратился", — сказал он.

При этом эксперт считает справедливым назначение пособий только тем семьям, чьей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

"Платить пособие всем семьям на первого ребенка — сложно представить, насколько это реалистично, но обеспечить семьи яслями, услугами нянь нужно", — отметил Коротаев, напомнив, что, согласно новым мерам, средства материного капитала можно будет направить на услуги яслей для детей младше трех лет, в то время как ранее возможность использовать деньги на образование возникала только после достижения ребенком трех лет.

Мама с ребенком. Архивное фото
© Depositphotos / AntonLozovoy
Пособие на первенцев: в России будут платить за рождение первого ребенка
"Чем меньше очередь в ясли, тем выше рождаемость, — это по большой выборке стран. Полная ликвидация очередей была бы очень действенной мерой, но тогда нужна большая конкретика, более эффективные меры", — подчеркнул профессор.

Он также полагает, что эффективной мерой по стимулированию рождаемости среди людей с более высоким доходом могла бы стать более выгодная ипотечная программа. "Самые большие успехи мы видим на Сахалине, где удалось к 2016 году рождаемость поднять до 2,16 (ребенка — ред.) на женщину. Сахалинский пакет мер включает трехпроцентную ипотеку уже после рождения первого ребенка, после рождения второго ребенка процент по ипотеке обнуляется, при рождении третьего ребенка обнуляется тело долга. Сахалинский пакет мер поменял бы ситуацию с рождаемостью в любом регионе", — сказал Коротаев.

Профессор добавил, что дополнительные средства на демографические меры можно было бы получить, повышая акцизы на табак. "Если повысить до уровня Болгарии и Румынии — это плюс триллион в бюджет, этих денег достаточно было бы", — отметил он.

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