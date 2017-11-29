В Москве пройдет Всероссийский интеграционно-инклюзивный фестиваль

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. С 30 ноября по 1 декабря в технопарке "Сколково" состоится четвертый Всероссийский интеграционно-инклюзивный фестиваль для творческих людей "АРТмаркеТтТ 2017".

Всероссийский интеграционно-инклюзивный фестиваль для творческих людей создан, чтобы интегрировать людей из различных социальных слоев, объединять людей с инвалидностью и без в единое сообщество.

30 ноября популярный блогер и журналист с 20-летним стажем работы в СМИ Светлана Иконникова расскажет посетителям о "дрессированных" текстах.

Также в этот день пройдут мастер-классы по созданию букетов из конфет и вальдорфских фонариков. Незрячие резчики обучат работе с деревом.

В конце первого дня фестиваля состоится лекция о том, как создать социально-ориентированный бизнес из ненужных вещей от автора проекта "Добрые вещи" Владимира Семенцова.

1 декабря начнется с реалити-шоу "Цветочная кухня. Перезагрузка" от дизайнера подиумных украшений Кати Когут. Также будет работать площадка с мастер-классами "Аллея мастеров" и "Ярмарочная площадь", где посетители смогут увидеть невероятные вещи ручной работы.

В конце дня состоится встреча с режиссерской командой фильма "Со дна вершины", а также с двукратным чемпионом зимних Паралимпийских игр Алексеем Мошкиным, история которого легла в основу этого фильма.