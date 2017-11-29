Калининградские власти рекомендовали ускорить реконструкцию "Храброво"

КАЛИНИНГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Калининградские власти рекомендовали руководству аэропорта "Храброво" и подрядчикам ускорить реконструкцию аэровокзального комплекса, которая ведется к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор держит этот вопрос на особом контроле. Региональные власти оказывают все необходимое содействие, чтобы объект был реализован в сроки. Аэропорту рекомендовано увеличить количество рабочих и техники, возможно, увеличить количество смен. Мы договорились, что руководство аэровокзала подготовит план мероприятий по ускорению работ", — сказал замгубернатора Александр Рольбинов.

По информации аэропорта "Храброво", уже начался монтаж и пуско-наладка нового оборудования для досмотра багажа и ручной клади. Новые низкопольные рентгенотелевизионные интроскопы установлены для досмотра при входе в здание аэровокзала, а также в зоне досмотра пассажиров и багажа.

"Действительно, сложно проводить реконструкцию в условиях действующего аэровокзала, пространство ограничено. Но независимо от работ необходимо как можно меньше доставлять неудобств пассажирам. У аэропорта есть понимание, как это организовать", — добавил Рольбинов.

Реконструкция калининградского аэропорта "Храброво" ведется с 2013 года по двум направлениям: аэродромные объекты реконструируются за федеральные средства, аэровокзальный комплекс строится за счет инвестора. Летом был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс аэровокзала площадью более 25 тысяч квадратных метров. Сейчас работы ведутся на второй части комплекса площадью 14,2 тысячи квадратных метров.

Ранее гендиректор компании-владельца калининградского аэропорта "Храброво" — ООО "Новапорт" Сергей Рудаков сообщал, что завершить строительство пассажирского терминала планируется в марте 2018 года. Главный оператор аэропорта и заказчик строительства – АО "Аэропорт "Храброво". Бюджет проекта составляет порядка 3,8 миллиарда рублей.

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