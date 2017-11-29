Глава Минтранса выступил против возвращения зон для курения в аэропортах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Министр транспорта России Максим Соколов в вопросе возвращения зон для курения в аэропортах выступает за здоровый образ жизни (ЗОЖ).

"Все-таки, я за здоровый образ жизни", — ответил Соколов на вопрос журналистов, считает ли Минтранс целесообразным возвращение курилок в аэропортах.

Ранее депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, предлагающий создать в российских аэропортах зоны для курения.

В 2013 году в России был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.