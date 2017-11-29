Матвиенко поручила разработать законопроект о рекламе лекарств на ТВ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по социальной политике подготовить свои предложения по регулированию рекламы лекарственных средств на телевидении, разработать соответствующий законопроект и добиваться его прохождения.

"Вот то, что лекарства рекламируют на телевидении, — это безобразие. Лекарства должен выписывать доктор, он должен советовать… Кому-то это лекарство помогает, а для кого-то это может быть убийственно. Над этой темой, я считаю, надо поработать", — сказала Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

Она поручила комитету по социальной политике совместно с экспертами проанализировать ситуацию в этой области.

"Даю поручение комитету по социальной политике провести такую аналитическую работу и подготовить предложения, что нам с этим делать. Давайте сформулируем серьезную группу авторов этого законопроекта, будем добиваться его прохождения", — добавила спикер Совета Федерации.

Кроме того, Матвиенко возмутилась обилием огромных билбордов на автодорогах, которые отвлекают водителей.

"Занялись бы тем, почему у нас постеры в центре городов вдоль дорожного полотна, хотя по закону это запрещено, только на трассах. Это угрожает жизни людей, это отвлекает водителей. Почему это мы позволяем?"- сказала Матвиенко.