Путин назвал недисциплинированность водителей комплексной проблемой

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Недисциплинированность на дорогах является комплексной проблемой, считает президент РФ Владимир Путин.

В ходе посещения Путиным ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" один из сотрудников отметил, что число ДТП на железнодорожных переездах в 2017 году выросло, и попросил главу государства на законодательном уровне ужесточить ответственность таких нарушителей, а также по возможности принять госпрограмму по строительству путепроводов, тоннелей, что развести трафик на железных дорогах и автотрассах.

"Есть просто недисциплинированность. Когда нет никаких очередей, ничего, гонят там, на шлагбаум, и сбивают. На это тоже надо посмотреть. Это комплексная проблема. И все-таки самое главное – это разводить транспорт, нужно вкладывать соответствующие ресурсы", — заявил Путин.

Президент согласился с замечаниями работника депо, отметив, что число таких нарушений на переездах увеличилось на 34%.

"Вы абсолютно правы, это очень важная задача в связи с увеличением количества транспорта на дорогах, в связи с увеличением скорости движения железнодорожных составов. Такая программа есть, ее надо наполнять деньгами как следует, особенно это касается, кстати говоря, московского региона", — отметил глава государства.

"В любом случае, конечно, надо повышать дисциплину. Это тоже правда", — констатировал президент.