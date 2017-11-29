Чайка: в России за 3,5 года заблокировано более трех тысяч интернет-страниц

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Более 3 тысяч интернет-страниц заблокировано в России с февраля 2014 года, а с 50 тысяч ресурсов удалена противоправная информация, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка на заседании генпрокуроров стран ШОС.

По его словам, прокуратура уделяет особое внимание борьбе с пропагандой экстремизма и терроризма в интернете, а также вербовкой в запрещенные организации. Для у прокуроров есть полномочия во внесудебном порядке блокировать сайты, на которых размещаются такие материалы.

"С момента введения указанной нормы в феврале 2014 года по инициативе Генеральной прокуратуры заблокировано более 3 тысяч интернет-страниц, с 50 тысяч ресурсов удалена противоправная информация", — сказал Чайка.