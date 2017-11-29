МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Закон о невозвратных железнодорожных билетах, который сделает их цену ниже, может быть принят в 2017 году, но вступит в действие не раньше 2019 года, заявил РИА Новости глава комитета по транспорту Государственной думы РФ Евгений Москвичев.

"Если он будет принят до нового года, как мы предполагаем, он вступит в силу все равно не раньше 2019 года, потому что мы хотим дать время для технической проработки этого закона и информирования пассажиров, которые пользуются железной дорогой, чтобы у них не было проблем и они все понимали", — заявил Москвичев.

По его словам, до принятия закона необходимо еще раз все досконально просмотреть и более внимательно изучить, в частности, рассчитать, на какую сумму в процентах невозвратные билеты будут дешевле.