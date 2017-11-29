Чайка предложил метод борьбы с киберпреступностью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в среду заявил о необходимости разработки под эгидой ООН нового международного правового акта о борьбе с киберпреступностью.

Чайка отметил, что для эффективного противодействия киберугрозам необходимо сотрудничество на межгосударственном уровне. По мнению генпрокурора РФ, международно-правовая база по борьбе с киберпреступностью "имеет недостатки". Так, по его словам, международным правом не охвачена такая актуальная угроза, как хакерские атаки в сети интернет.

"Убежден, что в сложившихся условиях необходимо разработать под эгидой Организации Объединенных Наций новый правовой акт. Он должен регулировать порядок взаимодействия государств по борьбе с киберпреступностью и отвечать современным реалиям", — сказал Чайка.

По его словам, принятая в 2001 году конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации "нуждается в серьёзной доработке". Генпрокурор заявил, что этот документ "устарел и не содержит весь известный на сегодняшний день объем компьютерных преступлений".

В среду в Санкт-Петербурге проходит 27-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, а также 15-е заседание генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.