Новые меры для поддержки семей: пособие за первенца и специпотека

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Накануне Владимир Путин анонсировал реформы, направленные на улучшение демографической ситуации в стране. Он объявил о продлении программы маткапитала, введении выплат за рождение первого ребенка и отметил важность ликвидации очередей в яслях.

Поддержка от властей

Конституция гарантирует господдержку семьи, материнства, отцовства и детства. Статья 38 Основного закона гласит: "Материнство и детство, семья находятся под защитой государства".

Матери получают от властей различные пособия. Так, после того, как женщина встанет на учет в медучреждение на раннем сроке беременности, ей положена единовременная выплата в размере 613,14 рублей (данные на 2017 год), а тем, кто вышел в декретный отпуск — пособие по беременности и родам (рассчитывается, исходя из среднего заработка женщины).

После рождения ребенка предоставляется разовая выплата в размере 16 350 рублей, при рождении двух и более детей сумма выплачивается на каждого ребенка.

Пока ребенок не достиг возраста полутора лет, женщина может рассчитывать на оплачиваемый отпуск. Размер выплат в отпуске составляет 40% от среднего заработка.

Нетрудоустроенные матери могут рассчитывать на пособие. Его минимальный размер по уходу за первым ребенком составляет почти три тысячи рублей в месяц, за вторым и последующими детьми — 5 тысяч 812,24 рубля.

В отпуске по уходу за ребенком мать имеет право на ежемесячную компенсацию в размере 50 рублей. Она оформляется только по заявлению и выплачивается до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Государственные награды

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. Размер этой субсидии составляет 453026 рублей. Программа действует до 31 декабря 2018 года. Накануне Владимир Путин предложил продлить ее до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности использования маткапитала.

С 1944 по 1991 года в систему государственных наград СССР входил орден "Мать-героиня". Он вручался женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

За 47 лет награду получили порядка 430 тысяч женщин.В мае 2008 года Дмитрий Медведев учредил орден "Родительская слава". Он вручается за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

При награждении одному из родителей выплачивается пособие в 50 тысяч рублей. С 2013 года сумму увеличили вдвое.

Новые меры поддержки семей

Орден вручается родителям или усыновителям, у которых не менее семи детей. Первое награждение прошло в январе 2009 года. Всего в 2009-2017 годах наградили 347 многодетных семей. В 2017 году ордена вручили 38 семьям, в том числе одному отцу-одиночке.

Во вторник Владимир Путин отметил, что демографическая ситуация обостряется, несмотря на меры по повышению рождаемости и сокращению смертности. Он предложил ряд реформ для стимулирования рождаемости.

России требуются действенные меры по снижению смертности и увеличению рождаемости, необходимо перезагрузить демографическую политику, заявил он.

Первенцы

Путин заявил, что с 2018 года появится ежемесячная денежная выплата родителям за первого ребенка. Ее будут получать, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет.

Сумма выплат будет варьироваться в зависимости от размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации.

В среднем в следующем году эта сумма составит 10 523 рубля. В последующие два года ожидается повышение суммы примерно на 300 рублей — 10 836 и 11 143 рублей соответственно.

При этом расходы на реализацию этих мер составят за три года почти 145 миллиардов рублей.

Материнский капитал



Путин также предложил продлить срок действия программы материнского капитала до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования.Действие программы должно было завершиться в конце следующего года.

"Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — сказал Путин.

По его словам, подход будет адресным. Кроме того, теперь можно будет использовать материнский капитал для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста.

"Я знаю, что востребованность этой меры очень большая, в частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование", — пояснил российский лидер.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Специпотека

Кроме того, Путин предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, в которых, начиная с 1 января 2018 года, родится второй или третий ребенок.

Детские поликлиники

Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Путин также коснулся проблемы состояния детских поликлиник. По его словам, на реконструкцию, ремонт и дооснащение оборудованием потребуется примерно 50 миллиардов рублей.

"Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую им оказали в последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет", — сказал президент.

Ликвидация очередей в яслях

Российский лидер также затронул тему очередей в ясли. По его словам, нужно как можно быстрее решить эту проблему.

"Мы практически решили проблему с местами в детских садах, теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет", — отметил президент.

Путин добавил, что сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года.