Путин не исключил возможность использования поездов для поездок по стране

Владимир Путин во время посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017

Владимир Путин во время посещения ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции Москва-Киевская. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не стал исключать возможность использования высокоскоростного поезда для поездок по стране, хотя сейчас приходится в основном пользоваться самолетом, учитывая территорию РФ.

Работники ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" спросили Путина, поменяет ли он борт номер один на поезд номер один, если он будет суперскоростным.

Глава государства напомнил, что правительственные поезда существуют с 30-х годов. "Не секрет, что, по-моему, с 30-х годов правительственные поезда существовали и сейчас существуют. Действительно, с учетом размера территории пользоваться приходится в основном авиационным транспортом. Хотя, идеи, которые вы упомянули, они, конечно, могут многое кардинально изменить", — сказал Путин.

"И может быть, действительно, больше возможностей будет передвигаться железнодорожным транспортом", — добавил глава государства.

И по словам президента, шанс на замену борта номер один на поезд номер один есть. "Шанс есть, конечно", — сказал Путин.

В настоящее время перелеты первых лиц государства осуществляются на бортах специального летного отряда "Россия".