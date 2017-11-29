Путин не исключил возможность использования поездов для поездок по стране

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не стал исключать возможность использования высокоскоростного поезда для поездок по стране, хотя сейчас приходится в основном пользоваться самолетом, учитывая территорию РФ.
Глава государства напомнил, что правительственные поезда существуют с 30-х годов. "Не секрет, что, по-моему, с 30-х годов правительственные поезда существовали и сейчас существуют. Действительно, с учетом размера территории пользоваться приходится в основном авиационным транспортом. Хотя, идеи, которые вы упомянули, они, конечно, могут многое кардинально изменить", — сказал Путин.
"И может быть, действительно, больше возможностей будет передвигаться железнодорожным транспортом", — добавил глава государства.
И по словам президента, шанс на замену борта номер один на поезд номер один есть. "Шанс есть, конечно", — сказал Путин.
В настоящее время перелеты первых лиц государства осуществляются на бортах специального летного отряда "Россия".