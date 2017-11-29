Пакет демографических законов примут до конца года, заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко на заключительном заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

Валентина Матвиенко на заключительном заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пакет демографических законов должен быть принят до конца года, поскольку его нормы должны заработать с 1 января 2018 года, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она заверила, что и парламентарии, и чиновники, "даже если придется работать 24 часа в сутки, готовы это делать".

"Демографический пакет мер — это продуманные, взвешенные меры по перезагрузке демократической политике РФ", — сказал Матвиенко журналистам в среду.

Она подчеркнула, что для реализации предложенных президентом мер необходимо изменение в законодательство.

"Безусловно, нужно уточнение законодательства. Минтруд, депутаты, сенаторы должны доработать законодательство и принять (поправки) до 1 января 2018 года", — сказала спикер.

Она подчеркнула, что предложенный президентом пакет мер по поддержке семьи обсуждается в каждой семье, в транспорте, в метро. "Его очень положительно восприняли люди", — сказала Матвиенко.

По ее словам, президент услышал запрос людей, общества.