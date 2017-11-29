Голодец надеется, что первые поезда в Крым пойдут летом 2019 года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец надеется, что летом 2019 года в Крым отправятся первые поезда.

"Я надеюсь, что уже летом 2019 года это будет реализовано", — сказала Голодец журналистам, отвечая на вопрос, когда пойдут первые поезда в Крым.

В настоящий момент идет строительство моста через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край и будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года. В конце августа была установлена на опоры железнодорожная арка моста.

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