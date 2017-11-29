МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российское правительство разработало правила предоставления образовательных кредитов, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления утверждаются правила с целью приведения в соответствие с требованиями… Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. № 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг", — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно проекту, теперь установлен перечень документов, которые банки обязаны представить в Минобрнауки России для заключения соглашения и включения в программу государственной поддержки образовательного кредитования, установлены требования к банкам как к получателям субсидии и требования к соглашению между банками и ведомством.

При этом количество надбавочных пунктов, которые банк может применить при расчете процентной ставки по кредиту для заемщика, устанавливается банком самостоятельно, но не более 7%, отмечается в записке.

Ранее в январе в СМИ сообщалось, что российские учащиеся вузов временно утратили доступ к образовательным кредитам с господдержкой. Как пояснили тогда в Минобрнауки, в декабре 2016 года министерство получило письмо от Сбербанка России с просьбой о внесении изменений в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сбербанком было принято решение о временном приостановлении выдачи кредитов.

Минобрнауки тогда сообщило, что ведет необходимую работу по возобновлению выдачи образовательных кредитов в максимально короткие сроки. Позже ведомство сообщило, что проанализировало практику предоставления образовательных кредитов в России и направило результаты в правительство РФ, выработкой конкретных предложений занимается Минфин России. В ноябре глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила, что программа по выдаче образовательных кредитов будет возобновлена с осени 2018 года.