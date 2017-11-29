МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Телеканал RT представит серию уникальных панорамных видеороликов "Революция 360", снятых в рамках проекта #1917LIVE, а также фотовыставку, выполненную в стилистике революционного времени. Исторические видеозарисовки в формате 360 градусов можно будет увидеть в специальных очках виртуальной реальности в центре дизайна Artplay с 2 по 4 декабря, сообщает пресс-служба канала.

Панорамные видеоролики RT рассказывают о жизни в революционную эпоху в России. Съемки восьми эпизодов проходили в аутентичных локациях того времени, в том числе на Витебском вокзале и в Музее-квартире революционера Сергея Аллилуева. Зрители окажутся в покинутой усадьбе революционного Петрограда, подпольной типографии, на конспиративной квартире и даже на полях сражений Первой мировой войны.

В съемках проекта приняли участие известные российские артисты, режиссеры, поэты – Александр Баширов, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Адабашьян и Александр Ф. Скляр. Закадровый текст озвучивали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш.

На выставке в Artplay RT также представит коллекцию из почти 40 фотографий, выполненных в стилистике проекта "Революция 360". Кроме того, будут показаны 13 исторических фотографий столетней давности, отретушированных для телеканала RT известным бразильским художником Мариной Амарал. Фотоснимки, обработанные мастером, отличаются глубокой детализацией и насыщенным цветом, что позволяет передать атмосферу революционного времени.

RT также проведет закрытое мероприятие с участием известных российских артистов, героев и авторов проекта.

В конце 2016 года RT создал одну из самых масштабных исторических реконструкций, которые когда-либо реализовывались на платформе Twitter. Десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Владимира Ленина и Александра Керенского до простых рабочих и солдат. В проекте #1917LIVE принимают участие историки из США и Великобритании, а также всемирно известный бразильский писатель, автор бестселлеров Пауло Коэльо. Всего в проекте участвуют около 100 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой Russian Telegraph, которая после революции была переименована в The Revolutionary Times. На аккаунты подписались уже более 230 тысяч пользователей. Спецпроект #1917LIVE получил высшую награду Shorty Social Good Awards, две бронзы Epica Awards, а также стал финалистом международных премий The Drum SocialBuzzAwards 2017 и Clio Entertainment 2017.