Песков рассказал, когда Путин посмотрит фильм "Легенда о Коловрате"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует посмотреть фильм "Легенда о Коловрате" в среду вечером, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что в конце дня президент найдет время, посмотрит вкратце фильм "Легенда о Коловрате", но это будет, наверное, совсем поздно… По крайней мере, мы будем готовы пригласить создателей этой картины", — отметил Песков.

Выход фильма "Легенда о Коловрате" режиссера Ивана Шурховецкого, производство которого осуществляют кинокомпания "Централ Партнершип" и "Киностудия Кит", запланирован в России во второй половине 2017 года. Картина также продана на территории США, Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Бельгии и других стран. Действие фильма разворачивается в XIII веке. Главный герой, рязанский витязь Евпатий Коловрат, возглавляет отряд смельчаков, который отважится бросить вызов хану Золотой Орды Батыю.