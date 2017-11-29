В Ульяновской области матери с активным образом жизни получат допвыплаты

УЛЬЯНОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил внести изменения в действующий проект "Патриот 2030", согласно которым матери, ведущие активный образ жизни и находящиеся на обучении будут получать ежемесячные выплаты в размере трех тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатор аи правительства региона.

"По поручению главы региона в действующий проект "Патриот 2030" будут внесены изменения. Они коснутся в первую очередь матерей, ведущих активный образ жизни или находящихся на обучении. Планируется, что им будут ежемесячно предоставляться выплаты в размере трех тысяч рублей. Эта мера поддержки коснется женщин, родивших первого ребенка. Помощь будет оказываться до достижения трех летнего возраста ребенка", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, в регионе уже действует ряд льгот и мер поддержки. Так предусмотрена помощь семьям, которые удочерили или усыновили детей. Согласно областному законодательству они могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и вознаграждение с учётом различных надбавок в размере девяти тысяч рублей на каждого ребёнка. Также предоставляется ежемесячная выплата на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье в размере восьми тысяч рублей. Кроме того, на приёмную семью, имеющую троих и более детей, включая родных и усыновлённых, распространяются все льготы, установленные законодательством Ульяновской области для многодетных семей.

"Если мы сейчас не вернём в общество меры поддержки семей, женщин и не займемся вопросами рождаемости, то уже в ближайшее время увидим снижение трудоспособного населения. Поэтому мы должны создать все возможные условия для поддержки молодых семей — и в медицине, и в образовании. Нам необходимо вспомнить и тот опыт, который применялся ранее, когда при рождении ребёнка мама получала направления в детский сад или ясли. Вернуть женщинам гибкий график работы, предоставление дополнительных дней отпуска, предложить предприятиям, организациям приобретать для мам путёвки на отдых, а также предусмотреть дополнительные выплаты на оплату услуг социальных нянь", — приводятся в сообщении слова губернатора области.

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