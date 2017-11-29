Родильное отделение Боханской ЦРБ в Приангарье оснастили техникой "Швабе"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В родильном отделении Боханской центральной районной больнице, расположенной в ста километрах от Иркутска, установлена неонатальная аппаратура российского холдинга "Швабе", сообщает пресс-служба компании.

Речь идет об инкубаторах интенсивной терапии, инфракрасных обогревателях, аппаратах поддержки дыхания и назальной терапии, а также столах для адаптации и ухода за новорожденными. В пресс-службе уточнили, что техника "Швабе" заняла 40% в общем объеме оборудования ЦРБ.

"Установленная техника позволит врачам проводить весь цикл мероприятий, необходимых для лечения, реанимации и выхаживания новорожденных, появившихся на свет раньше срока". — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Он напомнил, что ранее в Сибирском федеральном округе продукция холдинга успешно прошла серию практических испытаний в клинических условиях, доказав высокую эффективность и получив положительные отзывы специалистов.

"В текущем году "Швабе" уже реализовал несколько поставок в другие медучреждения и перинатальные центры Иркутской области. В 2018 году сотрудничество с регионом планируется продолжить", — отметил Ожгихин.