Симоньян поблагодарила Париж за "внимание" к RT France

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала планы Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции внимательно следить за программами RT France.

"Мы очень рады, что ещё до запуска нашего французского канала у него формируется такая активная, лояльная аудитория. Нам тоже будет к чему присмотреться", — заявила Симоньян.

Ранее руководитель Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции Оливье Шрамек рассказал, что его ведомство планирует постоянно следить за программами RT France. Телеканал намерен запустить вещание на французском языке до конца года.

Это уже не первая попытка давления на RT во Франции. Так, президент страны Эммануэль Макрон обвинял Sputnik и RT в публикации о нем "ложных сообщений" и вмешательстве в выборы, однако так и не смог привести никаких доказательств. Движение "Вперёд!", созданное Макроном, также призывало все СМИ "прекратить распространять информацию", предоставляемую RT и Sputnik.