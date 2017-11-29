Совфед подключится к законодательному обеспечению мер по поддержке семьи

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании в среду дала поручение профильным комитетам палаты подключиться к законодательной работе по реализации мер в поддержку семьи.

"Предлагаю дать протокольное поручение профильным комитетам включиться в совместную работу с правительством, Госдумой, чтобы оперативно подготовить законодательные меры по поддержке семьи", — сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Она также отметила важность обеспечения соответствующей работы на уровне регионов.

Сенатор подчеркнула, что средства на реализацию программы по поддержке семьи "предусмотрены в рамках федерального бюджета, Минфин это подтвердил".

Президент РФ Владимир Путин ранее озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Всего, по словам Путина, выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.