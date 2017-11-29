В Совфеде сравнили закон о СМИ-иноагентах с американским аналогом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Внесенный в среду в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение закона о СМИ-иноагентах не содержит запретов или ограничений деятельности иностранных СМИ и свободы слова; предусмотренные им меры менее жесткие по сравнению с американским законодательством, заявил РИА Новости один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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"Запретов, ограничений деятельности иностранных СМИ, свободы выражения мнения, блокировку распространения информации законопроект не содержит. Предусмотренные превентивные меры менее жесткие по сравнению с американским законодательством, могут применяться лишь в исключительных случаях в отношении отдельных иностранных СМИ", — заявил сенатор.