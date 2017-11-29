В Совфеде сравнили закон о СМИ-иноагентах с американским аналогом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Внесенный в среду в Госдуму законопроект об административной ответственности за нарушение закона о СМИ-иноагентах не содержит запретов или ограничений деятельности иностранных СМИ и свободы слова; предусмотренные им меры менее жесткие по сравнению с американским законодательством, заявил РИА Новости один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Запретов, ограничений деятельности иностранных СМИ, свободы выражения мнения, блокировку распространения информации законопроект не содержит. Предусмотренные превентивные меры менее жесткие по сравнению с американским законодательством, могут применяться лишь в исключительных случаях в отношении отдельных иностранных СМИ", — заявил сенатор.