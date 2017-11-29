В Москве впервые проведут бесплатные экскурсии на иностранных языках

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пять пеших туров по столице для англоязычных туристов и одну прогулку для гостей из Китая организуют в дни городского фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Присоединиться к бесплатным пешим экскурсиям по столице смогут все желающие в дни фестиваля "Путешествие в Рождество", который пройдет с 22 декабря по 14 января. Новинкой этого сезона станут обзорные пешеходные прогулки для иностранцев. Гиды расскажут туристам о Москве на двух языках — английском и китайском", — говорится в сообщении.

Экскурсии проведут гиды городского проекта "Гуляем по Москве". Прогулки для англоязычных туристов пройдут 23, 24, 30 декабря, а также 6 и 7 января. Экскурсия для гостей из Китая состоится 30 декабря, отмечено в релизе.

"Иностранным гостям предстоит узнать, почему самые большие часы установили именно на восточной башне Кремля, чем торговали на Красной площади в начале XIX века, как появился Александровский сад, куда исчезла речка Неглинная и многое другое. Пешая прогулка получила название "Новогодний центр". Маршрут пройдет по Красной, Театральной и Воскресенской площадям", — сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество".

Всего для гостей зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество" подготовили более 40 бесплатных пешеходных экскурсий по городу. Чтобы принять в них участие, необходимо пройти регистрацию на сайте. Большая часть из них будет посвящена театрам. Так, на экскурсии "Театральный квартал: от Большого до художественного" гиды расскажут, когда прошел первый в России театральный спектакль, кто основал антрепризу и где располагается первый художественный театр в Москве.

Во время пешего тура "Театральная канва Москвы" пойдет речь об истории театрального искусства в столице. Гости узнают, на какой сцене дебютировал русский оперный певец Федор Шаляпин, где танцевала знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан и что произошло однажды ночью с актрисой Александрой Яблочкиной.

Программу фестиваля и график работы ярмарок выбрали с учетом мнения москвичей, проголосовавших в проекте "Активный гражданин".