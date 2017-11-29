В Москве впервые проведут бесплатные экскурсии на иностранных языках

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пять пеших туров по столице для англоязычных туристов и одну прогулку для гостей из Китая организуют в дни городского фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Экскурсии проведут гиды городского проекта "Гуляем по Москве". Прогулки для англоязычных туристов пройдут 23, 24, 30 декабря, а также 6 и 7 января. Экскурсия для гостей из Китая состоится 30 декабря, отмечено в релизе.
"Иностранным гостям предстоит узнать, почему самые большие часы установили именно на восточной башне Кремля, чем торговали на Красной площади в начале XIX века, как появился Александровский сад, куда исчезла речка Неглинная и многое другое. Пешая прогулка получила название "Новогодний центр". Маршрут пройдет по Красной, Театральной и Воскресенской площадям", — сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество".
Во время пешего тура "Театральная канва Москвы" пойдет речь об истории театрального искусства в столице. Гости узнают, на какой сцене дебютировал русский оперный певец Федор Шаляпин, где танцевала знаменитая американская танцовщица Айседора Дункан и что произошло однажды ночью с актрисой Александрой Яблочкиной.
Программу фестиваля и график работы ярмарок выбрали с учетом мнения москвичей, проголосовавших в проекте "Активный гражданин".