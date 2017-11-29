Пособие на первенцев: в России будут платить за рождение первого ребенка

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере, в частности, он упомянул ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка до полутора лет.
Важное решение
Глава комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая среди всех озвученных российским лидером мер, направленных на поддержку семьи и стимулирование рождаемости, отметила именно эту инициативу.
"Уверена, что для многих это станет весомым доводом, чтобы не ставить впереди материнства карьерные цели", — пояснила Гурцкая РИА Новости.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев также подчеркнул важность этого решения.
"Очень правильно выбрана категория с нуля до полутора, потому что для семьи, у которой дети от трех до семи лет, проблема во многом решена благодаря программе "детские сады — детям", а вот как раз когда мама не работает, остается дома, получая пособие, а не заработную плату, но хочет, к примеру, начать работать раньше, — оказание помощи в этом случае наиболее действенно, наиболее значимо. Это самый чувствительный в данном случае момент", — констатировал он.
Продление маткапитала
Президент также продлить программу материнского капитала, которая должна была завершиться в конце следующего года, до 2021-го. Путин также предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала.
Он отметил, что подход в этом вопросе будет адресным. Помимо этого, теперь можно будет использовать материнский капитал для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее, на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста.
"Я знаю, что востребованность этой меры очень большая, в частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование", — пояснил Путин.
Ремонт зданий поликлиник
Выступая на заседании, Путин коснулся и вопроса состояния детских поликлиник. По подсчетам президента, на реконструкцию, капитальный ремонт и дооснащение оборудованием может потребоваться более 50 миллиардов рублей.
Также Путин считает, что даже с учетом помощи регионам они не смогут выполнить эти работы только за свои средства.
"Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет", — сказал президент.
Поручение Путина поддержала глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, здания поликлиник нуждаются в "существенном обновлении".
"То задание, которое дал президент, подготовить программу по реконструкции, капитальному ремонту, по строительству новых поликлиник, мы горячо поддерживаем", — сказала Скворцова.
Также министр здравоохранения прокомментировала предложения Путина по улучшению демографической ситуации, назвав их полноценными и всеобъемлющими.
Спецпрограмма по ипотеке
Эксперты и политики положительно оценили инициативу Путина.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложенную президентом России программу "хорошей и абсолютно правильной". По его мнению, программа встретит огромный спрос как среди таких семей, так и среди банков.
В свою очередь руководитель аналитического центра ЦИАН выразил мнение, что для семей с двумя и более детьми квартиры в новостройках смогут стать на 7-8% доступнее.
Кроме того, по словам эксперта, расширение доступности ипотеки может увеличить спрос на двух-трехкомнатные квартиры, которые из-за высокой популярности однокомнатных и студий зачастую остаются нераспроданными.