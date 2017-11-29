Пособие на первенцев: в России будут платить за рождение первого ребенка

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере, в частности, он упомянул ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка до полутора лет.

Важное решение

Российский лидер отметил, что ежемесячная денежная выплата родителям за первого ребенка будет установлена в России с 2018 года. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте. В среднем в следующем году эта сумма составит 10 523 рубля. В последующие два года ожидается повышение суммы примерно на 300 рублей — 10 836 и 11 143 рублей соответственно. При этом расходы на реализацию этих мер составят за три года почти 145 миллиардов рублей.

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая среди всех озвученных российским лидером мер, направленных на поддержку семьи и стимулирование рождаемости, отметила именно эту инициативу.

"Уверена, что для многих это станет весомым доводом, чтобы не ставить впереди материнства карьерные цели", — пояснила Гурцкая РИА Новости.

По ее словам, конкретные меры поддержки семей для стимулирования рождаемости — это "серьезный итог реализации Национальной стратегии действий в интересах детей".

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев также подчеркнул важность этого решения.

"Очень правильно выбрана категория с нуля до полутора, потому что для семьи, у которой дети от трех до семи лет, проблема во многом решена благодаря программе "детские сады — детям", а вот как раз когда мама не работает, остается дома, получая пособие, а не заработную плату, но хочет, к примеру, начать работать раньше, — оказание помощи в этом случае наиболее действенно, наиболее значимо. Это самый чувствительный в данном случае момент", — констатировал он.

Продление маткапитала

Президент также продлить программу материнского капитала, которая должна была завершиться в конце следующего года, до 2021-го. Путин также предложил ввести дополнительные возможности использования маткапитала.

"Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — заявил российский лидер.

Он отметил, что подход в этом вопросе будет адресным. Помимо этого, теперь можно будет использовать материнский капитал для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее, на оплату ухода и присмотра за ребенком уже с двухмесячного возраста.

"Я знаю, что востребованность этой меры очень большая, в частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование", — пояснил Путин.

Ремонт зданий поликлиник

Выступая на заседании, Путин коснулся и вопроса состояния детских поликлиник. По подсчетам президента, на реконструкцию, капитальный ремонт и дооснащение оборудованием может потребоваться более 50 миллиардов рублей.

Также Путин считает, что даже с учетом помощи регионам они не смогут выполнить эти работы только за свои средства.

"Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет", — сказал президент.

Кроме того, российский лидер призвал правительство и регионы к оперативной отработке детального графика реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, включая поликлинические отделения больниц. Президент считает нужным утверждение условий софинансирования и правил отбора поликлиник, при этом учитывая готовность проектно-сметной документации и остроту проблемы.

Поручение Путина поддержала глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, здания поликлиник нуждаются в "существенном обновлении".

"То задание, которое дал президент, подготовить программу по реконструкции, капитальному ремонту, по строительству новых поликлиник, мы горячо поддерживаем", — сказала Скворцова.

Также министр здравоохранения прокомментировала предложения Путина по улучшению демографической ситуации, назвав их полноценными и всеобъемлющими.

Спецпрограмма по ипотеке

Путин предложил ввести специальную программу ипотеки для семей, в которых с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. При покупке жилья на первичном рынке или рефинансировании ранее полученных ипотечных кредитов такие семьи смогут получить право на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Эксперты и политики положительно оценили инициативу Путина.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал предложенную президентом России программу "хорошей и абсолютно правильной". По его мнению, программа встретит огромный спрос как среди таких семей, так и среди банков.

"Банкам она тоже выгодна. Они будут получать деньги из бюджета, а поскольку это все-таки хороший ипотечный продукт — там есть обеспечение хорошее, то банки с интересом будут работать с ним", — заключил парламентарий.

В свою очередь руководитель аналитического центра ЦИАН выразил мнение, что для семей с двумя и более детьми квартиры в новостройках смогут стать на 7-8% доступнее.

Кроме того, по словам эксперта, расширение доступности ипотеки может увеличить спрос на двух-трехкомнатные квартиры, которые из-за высокой популярности однокомнатных и студий зачастую остаются нераспроданными.