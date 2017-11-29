В нацпарке Приморья началась масштабная перепись дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Перепись краснокнижного дальневосточного леопарда началась в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает пресс-служба учреждения.
Фотомониторинг ведется в национальном парке с 2013 года. Фотоловушками охвачено 360 тысяч гектаров. Для учета численности зверей во второй половине осени специалисты приступили к новому этапу фотомониторинга. Для этого в юго-западной части Приморья устанавливают камеры, которые будут работать одновременно в течение 3 месяцев.
Специалисты рассчитывают, что перепись позволит проследить динамику численности леопардов, определить границы их обитания, получить новые данные об их образе жизни и даже о взаимоотношениях между отдельными особями.
Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. По данным последнего учета, в России обитает около 70 этих хищников.