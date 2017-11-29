В нацпарке Приморья началась масштабная перепись дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Перепись краснокнижного дальневосточного леопарда началась в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье, сообщает пресс-служба учреждения.

"Обновление крупнейшей в России сети фотоловушек началось на "Земле леопарда". В ходе очередного этапа мониторинга в национальном парке в постоянном режиме будут работать более 350 автоматических камер, которые позволят ученым получить новые данные о состоянии популяции самой редкой крупной кошки планеты", — говорится в сообщении.

Фотомониторинг ведется в национальном парке с 2013 года. Фотоловушками охвачено 360 тысяч гектаров. Для учета численности зверей во второй половине осени специалисты приступили к новому этапу фотомониторинга. Для этого в юго-западной части Приморья устанавливают камеры, которые будут работать одновременно в течение 3 месяцев.

Камеры устанавливают с промежутками в 3-5 километров, по две фотоловушки с разных сторон звериной тропы. Такая система позволяет получать фотографии леопарда с двух боков, чтобы идентифицировать хищника. С начала нового этапа мониторинга уже удалось зафиксировать несколько новых котят дальневосточного леопарда.

Специалисты рассчитывают, что перепись позволит проследить динамику численности леопардов, определить границы их обитания, получить новые данные об их образе жизни и даже о взаимоотношениях между отдельными особями.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка в мире. По данным последнего учета, в России обитает около 70 этих хищников.