В Латинской Америке экспонируются фотографии конкурса имени Андрея Стенина

МЕХИКО, 29 ноя — РИА Новости. Первая в Латинской Америке экспозиция фотографий лауреатов международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, открылась во вторник в Мехико.

Генеральный директор Centro de la Imagen министерства культуры Мексики Итала Шмельц на церемонии открытия отметила, что третий международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина дает возможность получить представление о глобальном мире. "Можно увидеть тяжелые условия, в которых зачастую живут люди, его разнообразие, социальную несправедливость, которая есть на нашей планете", — сказала Шмельц.

По словам руководителя представительства МИА "Россия Сегодня" в Уругвае Олега Вязьмитинова, конкурс не только открывает имена лучших молодых фотожурналистов мира. "Творческое турне работ-победителей стало уже неотъемлемой частью конкурса. Мы не только открываем для зрителей разных стран новые имена в фотографии, мы предоставляем возможность лучшим фотожурналистам мира обрести новую аудиторию и обратную связь с ней", — подчеркнул Вязьмитинов.

В этом году конкурс стал рекордным по числу стран-участниц: в нем принимают участие 5 тысяч работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". "Среди фотографий-победительниц, которые мы представляем сегодня в Мексике, более 40 работ молодых фоторепортеров из России, Китая, Индии, Испании, Италии, Сербии, Греции, Бангладеш и других стран", — сказал Вязьмитинов.

Фотографии, ставшие победительницами конкурса, экспонировались в 2015-2016 годах в Берлине, Пекине, Тель-Авиве, Риме, Каире и иных городах. В 2017 году они уже побывали в Стамбуле, Афинах, Шанхае, Мадриде, Варшаве, Будапеште, Йоханнесбурге и других городах.

С 2016 года партнером конкурса стало мексиканское агентство Notimex. "В 2017 году при поддержке Notimex и министерства культуры Мексики конкурс впервые пришел в Латинскую Америку", — заметил Вязьмитинов.

Он подчеркнул, что в центре каждой из представленных работ есть своя история — история автора, человека или страны. "Конкурс имени Андрея Стенина имеет своей миссией поддержку молодых фотографов и фоторепортеров, а у нас появляется прекрасная возможность увидеть мир их глазами через объектив их камеры", — сказал Вязьмитинов.

Медиавойна и журналистика в опасности

Посол России в Мексике Эдуард Малаян на примере самого Стенина обратил внимание на опасность, которой подвергаются работники СМИ. "Профессия журналиста становится очень опасной. И в Мексике есть примеры, когда журналисты исчезали и погибали. Да, к сожалению, идет информационная война, и журналисты очень часто являются бойцами, участниками этой войны", — отметил Малаян. Он напомнил, что после гибели Стенина президент РФ Владимир Путин наградил его посмертно орденом Мужества, который присуждается людям, погибшим во время боевых действий.

Без объектива нет объективности

"Роль фотожурналиста поэтому столь важна. Мы являемся свидетелями информационной войны, когда фотографы могут сфабриковать любые снимки. Я имею в виду некоторые постановочные фото, которые проходили всю мировую прессу, в частности, о событиях в Сирии, которые оказывались неправдой. Это постановочные фотографии. И в этом смысле картины, которые вы видите на этих стенах — это реальное творческое отображение фотохудожником той действительности, в которой он находится", — подчеркнул российский посол. Малаян также выразил надежду, что однажды россияне смогут увидеть фотографии молодых мексиканских фотографов в выставочных залах Москвы.

Глава клуба журналистов Мексики Селесте Саенс де Мьера подчеркнула важность фотографии при получении правдивой информации. "Это фундаментально важно, если вам нужна информация, иметь изображение, которое дает гораздо больше, чем слово. Мы помним Стенина, он является примером чистой, достойной журналистики, который отдал свою жизнь за информацию. Для нас это честь — открыть здесь эту экспозицию", — сказала она.

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне известного международного конкурса для молодых фоторепортеров. Партнером мексиканского этапа турне стало информационное агентство Notimex. Проект ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo и "Фотопарад в Угличе".