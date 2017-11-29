В Совфеде прокомментировали закон о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Законопроект об установлении административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, позволяет учесть особенности их деятельности и гарантировать соблюдение конституционных прав, считает один из авторов законопроекта, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
"Целью введения предлагаемых законопроектом санкций является превентивное использование юридических средств. Поэтому размер административного штрафа значительно ниже по сравнению с законом США, который также предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Предлагаемые меры скорее ориентируют на предупреждение неправомерных действий в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается", — сказал Клишас.
Он также отметил, что предлагаемые изменения отличаются от действующих в отношении НКО-иноагентов норм.
"Закон о СМИ-иноагентах к числу организаций, выполняющих функции иностранного агента, относит как зарегистрированные юридические лица, так и иностранные структуры без образования юридического лица. Поэтому особенностью предлагаемых изменений является возможность привлечения к ответственности за несоблюдение законодательства как юридических лиц и их должностных лиц, так и физических лиц", — отметил Клишас.
По его словам, размер административного штрафа в соответствии с законопроектом для физических лиц составит 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей. Вместе с этим за повторное или грубое — более двух раз в течение года — нарушение порядка деятельности предлагается установить штрафные санкции в повышенном размере, добавил он.