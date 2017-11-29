В Совфеде прокомментировали закон о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Законопроект об установлении административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, позволяет учесть особенности их деятельности и гарантировать соблюдение конституционных прав, считает один из авторов законопроекта, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.

"Целью введения предлагаемых законопроектом санкций является превентивное использование юридических средств. Поэтому размер административного штрафа значительно ниже по сравнению с законом США, который также предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Предлагаемые меры скорее ориентируют на предупреждение неправомерных действий в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается", — сказал Клишас.

Он также отметил, что предлагаемые изменения отличаются от действующих в отношении НКО-иноагентов норм.

"Закон о СМИ-иноагентах к числу организаций, выполняющих функции иностранного агента, относит как зарегистрированные юридические лица, так и иностранные структуры без образования юридического лица. Поэтому особенностью предлагаемых изменений является возможность привлечения к ответственности за несоблюдение законодательства как юридических лиц и их должностных лиц, так и физических лиц", — отметил Клишас.

"Субъективную сторону состава административного правонарушения для НКО составляет деятельность без включения в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, для иностранного СМИ — нарушение порядка деятельности, установленного уполномоченным органом. Существенные различия имеет и размер санкций за совершение правонарушений", — добавил сенатор.

По его словам, размер административного штрафа в соответствии с законопроектом для физических лиц составит 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей. Вместе с этим за повторное или грубое — более двух раз в течение года — нарушение порядка деятельности предлагается установить штрафные санкции в повышенном размере, добавил он.