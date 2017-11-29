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Общество

Владивосток 2000: как проводят время пассажиры поезда Москва — Владивосток

08:0029.11.2017
(обновлено: 08:57 29.11.2017)
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© Фото : Из личного архива Алексея СапрыкинаПутешественник Алексей Сапрыкин проехал на электричках до ВладивостокаПутешественник Алексей Сапрыкин проехал на электричках до Владивостока
© Фото : Из личного архива Алексея Сапрыкина

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Ануш Долуханян. "Кажется, что всю жизнь прожил в поезде", — говорят те, кто путешествует таким образом по маршруту Москва — Владивосток. Корреспондент РИА Новости узнала у путешественников, каково провести семь дней без душа и сколько стоит зарядить телефон в вагоне-ресторане.

Молодой человек с рюкзаком. Архивное фото
© Fotolia / Zaozaa
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На электричках

Этим летом Алексей Сапрыкин из Липецка решился на авантюрное путешествие — пересечь всю страну на электричках. По его расчетам, путь от Москвы до Владивостока должен был занять 25 дней. "Идея не новая, но в моей жизни подобное происходило впервые", — рассказывает молодой человек.

Всего он сменил 44 электрички и четыре поезда. Так, в Нижнем Новгороде, признается Алексей, "глядя на Волгу, хотелось сделать что-то великое, например побеждать полчища татар и поляков". Пермь из-за погоды показалась ему "отечественным аналогом Лондона", а в Татарске Новосибирской области возникла гипотеза, "что где-то в городе расположено министерство уныния".

Бюджет на эту экспедицию Алексей выделил себе относительно скромный — 30 тысяч рублей. Питался в недорогих придорожных кафешках, где иногда встречались вполне сносные блюда. "Балезино — это станция в Удмуртии, где была, пожалуй, лучшая выпечка. Это вообще столица доброты и простоты. В Балезино есть еще один неоспоримый плюс — там нигде на улицах не продают спиннеры", — шутит путешественник.

© Фото : Из личного архива Алексея СапрыкинаПо словам Алексея, в Перми были "воздухонепроницаемая комната отдыха на вокзале" и "самая вкусная краковская колбаса в мире"
© Фото : Из личного архива Алексея Сапрыкина
По словам Алексея, в Перми были "воздухонепроницаемая комната отдыха на вокзале" и "самая вкусная краковская колбаса в мире"

Ночевать приходилось по-разному. На любом вокзале относительно крупного города и даже на небольших станциях есть комнаты отдыха. "Это помещения для нескольких человек, где за умеренную плату можно взять в аренду кровать. Если нет комнаты отдыха, можно поспать в зале ожидания. Другой вариант — останавливаться в хостелах, но они есть не везде и стоят значительно дороже", — рассказывает молодой человек.

К железной дороге претензий нет

Сбоев в расписании электричек, по словам Алексея, практически не было. Только один раз рейс отменили и пришлось проехать 12 часов в компании дальнобойщика: "До Улан-Удэ я доехал быстро, четко по расписанию. В Забайкалье мало людей, поэтому транспорт там редко ходит. Меня удивило, что практически везде довольно комфортные вагоны: деревянные сиденья в поезде встречались только под Кемеровской областью".

© Фото : Из личного архива Алексея СапрыкинаКогда Алексей путешествовал с дальнобойщиком, он смог увидеть через лобовое стекло рассвет в тайге
© Фото : Из личного архива Алексея Сапрыкина
Когда Алексей путешествовал с дальнобойщиком, он смог увидеть через лобовое стекло рассвет в тайге

На пятый день путешествия, "когда ты уже немного осваиваешься в электричках", хочется общения, признается Алексей: "Ты начинаешь подходить к людям и завязывать с ними разговор. Встречались такие же, как я, авантюристы. Где-то в середине пути уже чувствуешь себя по-хозяйски и даже можешь позволить себе научить женщину открывать дверь в туалет".

Ночное небо из бухты Саган-Заба на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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"Бискамжа (станция в Хакасии. — Прим. ред.) оказалась населенным пунктом, где стоимость зарядки ноутбука самая высокая. В киоске на станции это удовольствие отпускали по 50 рублей за 68% заряда аккумулятора моего девайса. Видимо, из-за такого монте-карловского уровня цен люди в спешке покидают это поселение", — делится путешественник.

В Сибири особенно остро ощущаются "загадочность и непредсказуемость русской ментальности". Часть маршрута пролегала через Казахстан, и при обратном въезде в Россию пограничники на казахстанско-российской границе, по словам Алексея, "20 минут посвятили обсуждению того, что на загранпаспорте он похож на себя, а на обычном нет".

"Байкал был пиком очарованности, которая дальше предсказуемо пошла на спад", — говорит молодой человек. После этого ему захотелось сесть в поезд и отправиться во Владивосток без остановок. Но любопытство и интерес победили внутренний конфликт.

© Фото : Из личного архива Алексея СапрыкинаИз Байкальска в Улану-Удэ не ходят электрички, поэтому Алексей использовал пятичасовой поезд
© Фото : Из личного архива Алексея Сапрыкина
Из Байкальска в Улану-Удэ не ходят электрички, поэтому Алексей использовал пятичасовой поезд

Чудеса России

Большое впечатление на Алексея произвел Улан-Удэ, подаривший "ярчайшую азиатскую палитру ощущений": "Я так и не смог дать себе точный ответ на вопрос, на что это похоже больше — на Узбекистан или на КНДР. Теперь эти страны будут ассоциироваться у меня с Улан-Удэ".

До поездки Алексей вычитал в интернете, что город Петровск-Забайкальский — это "помесь Гарлема и Мордора, а приезжать туда лучше заведомо мертвым". Но теперь он ответственно заявляет, что все это ложь: "Во время прогулки по городу мне было нанесено ноль ножевых ранений и у меня украли ноль тысяч рублей. Я ехал в преисподнюю, а попал в одно из красивейших мест на планете!"

"Если вы чувствуете непреодолимую потребность побыть одному, вам необходимо очутиться в электричке "Чита — Карымская". После нее появляется сильнейшее желание любого вида коммуникации с людьми: поножовщина, плен, казнь — все равно, лишь бы люди были", — рассказывает путешественник.

По окончании этой поездки мнение о стране у Алексея поменялось кардинально: "С увеличением расстояния от Москвы становится меньше ложного, больше настоящего. За Уралом и за Байкалом все проще: для жителей важнее, чтобы была работа и крыша над головой, например. Они не зацикливаются на высоких устремлениях и материях, все гораздо проще. Это отрезвляет — начинаешь понимать, что самое важное в жизни проще и понятнее, чем нам кажется".

© Фото : Из личного архива Алексея СапрыкинаАлексей уложился в график и уже на 24-ый день был во Владивостоке
© Фото : Из личного архива Алексея Сапрыкина
Алексей уложился в график и уже на 24-ый день был во Владивостоке

"В плане природы у нас в России практически все есть. Можно, к примеру, поехать не в Швейцарию, а в Хакасию, но многие даже не знают о такой возможности. Масштаб страны огромен, и я бы хотел вернуться в Кемеровскую область, Хакасию, на Байкал, во Владивосток и в крупные западносибирские города Омск и Новосибирск".

Вечность в поезде

Двадцатисемилетняя москвичка Ольга отправилась во Владивосток на поезде полгода назад: "Это была авантюра, которую я никогда не забуду. Пока мы проезжали европейскую часть России, все казалось достаточно знакомым, Волга, например. Первый шок — это неописуемо красивый Урал. Дальше было не так интересно: пересекаешь Урал — и начинается нескончаемая болотистая местность без признаков жизни".

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Самое тяжелое, по словам девушки, это разница во времени: "Бывает так, что по столичному времени еще утро, а на улице во время остановки уже день в разгаре. Местные бабушки суетятся, предлагают беляши, а ты выходишь и не понимаешь, почему все это происходит в четыре утра. Начинает казаться, что вся твоя жизнь — это поезд, а за окном — какая-то другая планета".

Девушка признается, что до поездки ей не давали покоя вопросы как уснуть в такой качке и как прожить неделю без душа. Но с течением времени все они каким-то образом "сами разрешались или вообще теряли свою важность".

"Говорят, что раньше до Владивостока добираться нужно было дольше, а поезд постоянно совершал долгие остановки, во время которых пассажиры могли успеть искупаться в Байкале и набрать грибов где-то в лесу", — рассказывает Ольга.

Нынешний маршрут такого простора действий не дает. Тем не менее, по словам Ольги, жизнь в поезде соединяет в себе многое: "Большую часть пути вагоны были полупустыми. Соседи у нас часто менялись: сначала была милая бабушка, которая угостила нас курицей, потом — симпатичный парень, с которым мы прилично выпили и флиртовали. Еще я познакомилась с попутчицей из Красноярска, с которой мы дружим до сих пор".

Ни душа, ни телефона

Труднее всего справиться с бытовыми проблемами, рассказывает девушка: "Три розетки на весь вагон, которые постоянно выключались. Душа тоже нет, можно только попросить ведро воды у проводницы или помыть голову в умывальнике в туалете. От "быстрой" еды начинает воротить на третий день".

Самый северный город России Певек
© Фото : Денис Смирнов
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Еще в Москве Ольга купила около 20 пачек лапши и пюре быстрого приготовления. На четвертый день она отправилась в вагон-ресторан, где можно было купить более или менее сносную еду (хоть и "чудовищно дорогую") и за 50 рублей зарядить телефон. "Когда ты решил все проблемы в этом поезде, то должен прильнуть к окну и смотреть на калейдоскоп разных городов. Я выходила почти на каждой остановке, чтобы посмотреть хоть немного на другую Россию вдали от шумной и вечно бегущей Москвы".

Это путешествие на поезде обошлось Ольге в 45 тысяч рублей. "За восемь суток я смогла увидеть всю страну, пусть и из окна. Успела пообщаться с разными людьми, пережить и тоску, и грусть, и веселье. Теперь холодными вечерами я вспоминаю, как мы собирались в купе, рассказывали анекдоты и как после небольшой пьянки одного из молодых людей за дебош высадили из поезда. Такая поездка — это маленькая жизнь, которую следовало бы прожить каждому".

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