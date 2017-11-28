Назван регион с самым дорогим салатом оливье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Росстате рассчитали среднюю стоимость новогодних салатов по российским регионам. Расчеты производились исходя из набора продуктов на семью из четырех человек.
Регионом с самыми дорогими салатами стал Чукотский автономный округ — 526 рублей за оливье и 362 рубля за сельдь под шубой. Меньше всего оливье стоит в республике Калмыкия — 230 рублей, а самая дешевая сельдь под шубой — в Курской области (118 рублей).
В Московской области вышеперечисленные салаты можно купить за 321 рубль и 153 рубля, соответственно.