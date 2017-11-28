Яровая предложила создать приложение для школьников о российском наследии

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на заседании Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в программу федерального образования приложение "Цивилизационное наследие поколений России", где школьникам рассказывалось бы о величайших подвигах поколений России и о судьбоносных исторических событиях, сообщает пресс-служба депутата.

"Воспитание детей – это государственная задача и должна найти отражение в понятных и реализуемых действиях… Очевидно, для этого необходимо каждому ребенку дать знание о том, в чем источник национальной силы и славы Отечества вне зависимости от того, где он живет и каков социальный статус семьи. Этот источник в наследии поколений, которое государство должно сформировать, сохранять и передавать знания о нем из поколения в поколение", — цитирует пресс-служба слова Яровой по итогам заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

"Мы предлагаем сформировать для школьной программы "Цивилизационное наследие поколений России" и сделать его обязательным приложением к федеральным образовательным стандартам" — предложила вице-спикер.

Она пояснила, что "Цивилизационное наследие — это "величайшие подвиги и примеры ратного труда, судьбоносные исторические события, уникальные природные места, неповторимость и история освоения нашей огромной страны от Камчатки до Калининграда, выдающиеся научно-технические достижения, имена тех, кто прославлял Отечество, сказки и песни, лучшие литературные произведения, памятники культуры, музеи, театры".

Ещё одно предложение Яровой также связано с воспитанием тех несовершеннолетних, совершивших уголовные преступления. "В среднем 12 тысяч несовершеннолетних привлекается к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. И это судимость. В том числе лишение свободы. Хотя в соответствии со статьей 27 УПК по этим делам, у следствия есть право с согласия прокурора и начальника следствия прекратить дело, инициировать перед судом применение принудительных мер воспитательного характера. Но таких решений всего лишь 6 %", — рассказала она.

"Мы предлагаем принципиально изменить логику: сделать правилом воспитательные меры и исключительной мерой уголовное наказание в отношении несовершеннолетних, совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести. Законодательно установить обязанность следователя обосновать невозможность исправления несовершеннолетнего без применения наказания", — заявила Яровая.