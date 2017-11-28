Эксперт прокомментировал предложение Путина о специпотеке

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Реализация предложенной президентом РФ Владимиром Путиным специальной программы ипотеки для семей с двумя и более детьми может привести к накоплению "плохих" ипотечных долгов в российской экономике, считает замруководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая.

Ранее во вторник Путин предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок. Такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки этого кредита сверх 6% годовых. А первый зампред ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что за первые три квартала 2017 года доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла до 29% с 7%.

"Обзор ЦБ по финансовой стабильности показывает, что доля выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом с начала года росла достаточно существенно. Пока рынок ипотечных кредитов, хоть и быстро развивается, считается одним из наиболее защищенных, в том смысле, что там лучше дисциплина обслуживания, есть залоги. Но теоретически такой риск существует. И отчасти ЦБ пытается его купировать", — сказала Беленькая, отвечая на вопрос РИА Новости, не влечет ли за собой высокий спрос на ипотеку по спецпрограмме риск накопления "плохих" долгов в экономике РФ.

Тем не менее, она отметила, что такая программа должна быть интересна банкам, с одной стороны, и также может послужить "социальным мотиватором" для населения.

"Банкам сейчас вообще интересна ипотека. Если они будут получать субсидирование ставки от государства, почему бы и нет? В 2015 году, например, такие программы были", — считает Беленькая.

"Это социальный мотиватор для семей. Спрос на ипотеку по этой программе зависит от возможности самой семьи — могут они себе позволить или нет. Но субсидирование ставки при прочих равных делает ее более доступной ипотекой. Другое дело, как бы низкие ставки не привели к росту цен на жилье, что снова сделает ипотеку недоступной. Но это уже трудно прогнозируемый фактор", — подчеркивает эксперт.