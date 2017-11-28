Эксперт рассказал об ограничительных мерах в отношении табачных изделий

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ограничительные меры по снижению потребления табака будут развиваться, но как именно, будут решать законодатели, считает главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее в пресс-службе Открытого правительства РИА Новости сообщили, что экспертный совет при кабмине РФ предложил Минздраву доработать проект антитабачной концепции. В частности, данный совет считает избыточным и дискриминационным экологический налог на сигареты и выступает против приравнивания электронных сигарет к обычным.

"В любом случае я поддерживаю все инициативы Минздрава по сокращению табакокурения. А как это происходит — это уже не моя епархия. Механизмов, наверное, очень много, и, прежде всего, они, конечно, ограничительные, и, наверное, другие меры тут трудно придумать. Есть еще различные программы снижения спроса на табачную продукцию, образовательные программы специальные, есть служба наркологическая, которая этим занимается", — сказал Брюн РИА Новости.

Он отметил, что медики во главу угла ставят общественное здоровье, добавив, что существующее табачное законодательство уже позволило заметно снизить потребление табака.

"Скорее всего, это мировая тенденция, и дальше ограничительные меры будут развиваться. Каким образом — это вопрос депутатов, они придумают эти механизмы снижения рынка и рекламы табачных изделий", — добавил Брюн.