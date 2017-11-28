Эксперты из 40 регионов выступят на спортивном форуме в Подмосковье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эксперты 40 регионов России выступят на спортивном форуме в Подмосковье с 30 ноября по 1 декабря, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

"С 30 ноября по 1 декабря в Доме Правительства Московской области пройдет международный форум Sport City 2.0 Спорт. Бизнес. Общество. О своем намерении поделиться опытом заявили эксперты из более чем 40 регионов России", — сообщается в документе. Как указывается в нем, это спортивные функционеры, представители власти и бизнеса, руководители крупнейших спортивных объектов, менеджеры известных спортивных проектов и брендов.

В сообщении уточняется, что заявки на участие подали Алтайский, Красноярский, Краснодарский, Камчатский, Хабаровский края, Архангельская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тамбовская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и Ярославская области, республики Башкирия, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Якутия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и города Санкт-Петербург и Москва.

Российские и иностранные эксперты в сфере спортивной индустрии и бизнеса обсудят вопросы управления, эксплуатации и инвестирования в спортивные сооружения. На повестке — подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, добавляется в материале.