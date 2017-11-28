Алла Духова пригласила участницу "Ты супер! Танцы" в школу "Тодес"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Художественный руководитель балета "Тодес" Алла Духова поддержала участницу проекта "Ты супер! Танцы" Марию Раккси.

В первом туре 13-летняя конкурсантка из Санкт-Петербурга поразила членов жюри своей артистичностью. Мария призналась, что уже шесть лет занимается хореографией самостоятельно, так как у нее нет возможности учиться в танцевальных школах, и даже прошла кастинг в шоу-балет "Тодес", о котором она всегда мечтала, но приступить к занятиям так и не получилось.

Команда проекта "Ты супер! Танцы" решила исполнить давнюю мечту юной танцовщицы. Алла Духова не только приехала на выступление, но и подарила девочке костюмы, в которых репетируют танцоры "Тодеса", а также пригласила её на занятия в свою школу.

"Проект "Ты супер! Танцы" — просто изумительный, и я с огромным удовольствием отнеслась к приглашению сюда. Это гениальное дело – и, признаться честно, я не смогла бы сидеть в жюри такого проекта. Как же сложно делать замечания таким замечательным ребятам! Я, конечно же, пригласила всех участников конкурса к нам — мы с радостью примем их в нашу большую семью", — призналась Духова.

Увидеть выступление Марии Раккси и её встречу с Аллой Духовой, а также узнать, кто из участников пройдёт в полуфинал проекта зрители смогут в 2 декабря, в 21:00 на телеканале НТВ.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России