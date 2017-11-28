Финалисты конкурса "Ты супер!" встретятся с Дедом Морозом в Казани

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Финалисты детского вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба, Евгений Бойцов и Кирилл Есин 30 ноября встретятся с Дедом Морозом в Казани в рамках фестиваля "Добрая волна" под руководством продюсера Игоря Крутого.
Ведущим гала-концерта станет Александр Олешко. Участники социальных проектов НТВ встретятся на одной сцене, чтобы подарить чувство праздника всем жителям и гостям города. Телевизионную версию концерта зрители телеканала смогут увидеть в первые дни нового года.
"Путешествие Деда Мороза с НТВ" длится уже около месяца: Казань станет пятнадцатым городом на путевой карте. Дед Мороз отправится в Татарстан вместе с генеральным директором телекомпании Алексеем Земским, ведущей программы НТВ "Квартирный вопрос" Татьяной Грамон и звездой российского бокса Ростиславом Плечко. В столице региона Дед Мороз и команда НТВ порадуют подарками ребят в Социально-реабилитационном центре, исполнят заветные желания воспитанников Казанского детского дома-школы №11 и детского дома "Доверие".
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.