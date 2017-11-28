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Общество

Финалисты конкурса "Ты супер!" встретятся с Дедом Морозом в Казани

17:5228.11.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФинал шоу Ты супер!. Архивное фотоФинал шоу Ты супер!. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Финалисты детского вокального конкурса "Ты супер!" Валерия Адлейба, Евгений Бойцов и Кирилл Есин 30 ноября встретятся с Дедом Морозом в Казани в рамках фестиваля "Добрая волна" под руководством продюсера Игоря Крутого.

Выступление участниц первого тура международного конкурса Ты супер! Танцы
© Фото : пресс-служба НТВ
Мечты сбываются: самые яркие моменты первого тура шоу "Ты супер! Танцы"
Фестиваль "Добрая волна" станет площадкой для всех талантливых детей, вне зависимости от ограничений их физического здоровья. Они получат возможность исполнить любимые песни вместе со звёздами российской эстрады.

Ведущим гала-концерта станет Александр Олешко. Участники социальных проектов НТВ встретятся на одной сцене, чтобы подарить чувство праздника всем жителям и гостям города. Телевизионную версию концерта зрители телеканала смогут увидеть в первые дни нового года.

"Путешествие Деда Мороза с НТВ" длится уже около месяца: Казань станет пятнадцатым городом на путевой карте. Дед Мороз отправится в Татарстан вместе с генеральным директором телекомпании Алексеем Земским, ведущей программы НТВ "Квартирный вопрос" Татьяной Грамон и звездой российского бокса Ростиславом Плечко. В столице региона Дед Мороз и команда НТВ порадуют подарками ребят в Социально-реабилитационном центре, исполнят заветные желания воспитанников Казанского детского дома-школы №11 и детского дома "Доверие".

Народный артист России Сергей Безруков и участница проекта Ты супер! Танцы Ира Ананьева
© Фото : PR НТВ
Сергей Безруков пригласил участницу проекта "Ты супер! Танцы" в театр
Следить за Путешествием Деда Мороза по городам России можно в специальных рубриках программ НТВ "Деловое утро" и "Сегодня".

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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