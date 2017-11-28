Путин рассказал, что мешает строительству социальных учреждений в Крыму

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Власти РФ построили бы еще больше социальных учреждений в Крыму, вопрос не в финансовых средствах, а в мощностях строительного комплекса полуострова, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса "Семья года".

В ходе встречи семья из Севастополя поблагодарила президента за построенные школы, детские сады, медицинские учреждения на полуострове.

"Мы построили бы еще больше (в Крыму – ред.), мы готовы выделить столько средств, сколько нужно, для того, чтобы добиться как минимум среднероссийского и выше уровня, вопрос в мощности строительного комплекса в Крыму", — сказал Путин.

По словам президента, мощности местных компаний ограничены, а "массово привлекать со стороны" других заказчиков "не очень хочется".

Путин также отметил, что нужно подумать об увеличении количества культурных учреждений в Севастополе.

"Музейный комплекс в Севастополе нужно сделать современным… Я недавно говорил в отношении Владивостока, где Эрмитаж, Русский музей планируют открыть свои филиалы, и для этого мы сделаем отдельный, современный музейный комплекс. Я думаю, что то же самое нужно сделать для Севастополя, и сделаем обязательно", — добавил Путин.

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