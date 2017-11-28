В России начнут выпускать защищенные от повторного использования шприцы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Выпуск в России защищенных от повторного использования шприцев начнется в конце 2019 года, сообщила РИА Новости пресс-служба главного внештатного специалиста по инфекционным болезням российского Минздрава Ирины Шестаковой.

Шестакова рассказала, что одним из основных методов борьбы с ВИЧ остается профилактика. По ее словам, в двух регионах России сейчас строятся высокотехнологичные предприятия по производству медицинского инструментария с инженерной защитой от повторного применения. Производство такого инструментария позволит профилактировать заражение парентеральными инфекциями как среди медицинского персонала, так и среди потребителей инъекционных наркотиков.

"Это будут безопасные шприцы третьего поколения, которые не позволят повторно делать инъекции. Первую партию медицинского инструментария с защитой от повторного применения выпустят в конце 2019 года", – сказала Шестакова, которую цитирует пресс-служба.

По данным Роспотребнадзора, на конец 2016 года в России были выявлены 1,1 миллиона ВИЧ-инфицированных (с учётом умерших за все время наблюдений, а живущих с ВИЧ — 871 тысяча человек).