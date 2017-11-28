Российский пилот попал в Книгу рекордов за 100 витков в плоском штопоре

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Читинский летчик Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса, сделав на самолете Dragonfly 100 витков в плоском штопоре. Об этом он сам написал на своей странице во "Вконтакте".

К сообщению он приложил скриншот письма, присланного ему менеджментом по рекордам. В нем говорится, что заявка Кулеша на рекорд одобрена.

"Поздравляем, вы официально изумительны", — добавили авторы письма.

Кулеш установил рекорд еще в августе 2014 года, посвятив его столетию "штопора". На сайте Гиннесса уже есть информация о рекорде читинца.

Как отмечает канал "360", 50-летний Кулеш известен не только полетами: он вместе с отцом создал флаг и герб Читинской области и памятник Александру Невскому, установленный впоследствии на привокзальной площади города.