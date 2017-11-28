Пострадавших в ДТП в Марий Эл перевили из реанимации в обычные палаты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя – РИА Новости. Пострадавшие, госпитализированные в больницы Йошкар-Олы после ДТП, в котором погибли 15 человек, переведены из реанимации в обычные палаты, их состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой, сообщили РИА Новости во вторник в управлении общественных связей и информации главы республики.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек — водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы.

После госпитализации все четверо пострадавших в аварии находились в отделениях реанимации: мальчик семи лет — в детской республиканской клинической больнице, женщина 47 лет, юноша 17 лет и девочка 14 лет — в Йошкар-Олинской городской больнице. Позже 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань. 20 ноября юноша был переведен из реанимации в обычную палату.

"В настоящее время все трое пострадавших, находящихся в больницах Йошкар-Олы, переведены из реанимации в обычные палаты в отделении травматологии. Врачи оценивают их состояние как стабильное с положительной динамикой", — сказал собеседник агентства, добавив, что после выписки пострадавшим предстоит пройти шестимесячный курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что состояние девочки, находящейся на лечении в Казани, оценивается как стабильное, она переведена из реанимации в отделение травматологии.