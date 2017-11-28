Путин поздравил победителей всероссийского конкурса "Семья года"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил на встрече победителей всероссийского конкурса "Семья года" и отметил, что семья – это основа общества.

"Я поздравляю вас, хотел бы сказать приятные, всем ясные слова, что семья – это самая основа всего нашего общества, всего государства", — сказал Путин.

Он отметил, что дети – это будущее. По словам Путина, "талант создать атмосферу тепла, добра, взаимной поддержки" дорогого стоит.

Путин предложил участникам встречи задавать интересующие их вопросы.

"Мы все любим детей, понимаем, что это наше будущее, но не все можем правильно выстроить работу, не все правильно можем организовать эту работу", — добавил глава государства.

"В семье, конечно, все бывает, как и везде, но талант людей, которым удается преодолевать все трудности, причем удается их преодолевать, если не легко, то на основе добра и любви друг к другу… этот талант очень дорогого стоит, так же, как и создать атмосферу теплоты и добра, взаимной поддержки", — сказал Путин.

Конкурс организован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и министерством труда и социальной защиты РФ. Всего на конкурс поступило 322 заявки. Победителей выбирали в пяти номинациях: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Семья — хранитель традиций", "Золотая семья России".

Решением оргкомитета был утвержден перечень семей-победителей Всероссийского конкурса, включающий 85 семей.