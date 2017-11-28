Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым "беспардонное вмешательство" в семейную жизнь и ущемление родительских прав в России.

Сенатор Елена Мизулина заявила, что правоохранительные органы могут приходить в семьи с проверками без должных разрешительных документов.

"Что касается ювенальной юстиции в целом, то не могу с вами не согласиться, здесь есть вопросы, которые требуют внимания, и ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи. Беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо", — прокомментировал Путин.