Матвиенко: Минфин и Минтруд подтвердили возможность реализации новых соцмер

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минфин и Минтруд РФ предварительно просчитали затраты на все предложенные президентом РФ Владимиром Путиным социальные меры и подтвердил возможность их реализации, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Президент РФ во вторник озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет. Всего, по словам Путина, выплаты по программе по поддержке семей с первенцем составят 144,5 миллиарда рублей за три года.

"Президент ничего никогда не вносит без предварительной проработки, я это знаю. Поэтому, естественно, предварительно Минтруда и соцзащиты, Минфин просчитали все эти меры, и подтвердили возможность их реализации", — сказала Матвиенко.

По ее словам, оперативно будут подготовлены изменения в законодательство и новые меры поддержки семей будут отражены в бюджете 2018 года.