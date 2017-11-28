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Общество

В интересах детей: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей

16:3228.11.2017
(обновлено: 16:42 28.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала до 2021 года, введении выплат за рождение первенца и субсидирования ставки по ипотечным кредитам для семей, где родился второй или третий ребенок, а также о необходимости срочно решить проблему нехватки мест в яслях.

Во вторник в Москве прошло заседание координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей.

Текущая демографическая ситуация

Несмотря на то, что в России последовательно предпринимаются меры по повышению рождаемости и сокращению смертности, демографическая ситуация в стране обостряется в силу объективных причин, отметил президент.

Руки ребенка и матери. Архивное фото
© Depositphotos / inarik
Путин объяснил ухудшение демографической ситуации в России
"С начала 2000-х мы плотно и последовательно занимаемся вопросами демографического развития. И благодаря, сейчас уже можно сказать, эффективным решениям, задачи последовательно решаются в этой сфере. Среди мер, которые были введены и работают до сих пор, особую роль сыграла программа материнского капитала… Рождаемость начала расти, иметь в семье двух детей стало устойчивой тенденцией", — сказал Путин.

"Удалось выйти на плюсовые показатели естественного прироста населения, чего, откровенно говоря, никто не ожидал, но это произошло. Однако сегодня, в основном в силу объективных причин, демографическая ситуация снова обостряется", — отметил президент.

Он пояснил, что эта тенденция была предсказуемой, она связана с последствиями предыдущих наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов: во время Великой Отечественной войны и в середине 90-х годов.

В то же время реализация мер стратегии в интересах детей оказалась очень достойной и позитивной.

Новорожденный. Архивное фото
© Depositphotos / evgenyataman
Эксперт рассказал, с чем связано сокращение рождаемости в России
"Конечно же, нам надо идти дальше, безусловно, далеко еще не все сделано… Вы знаете, что в этом году, в соответствии с указом, объявлено Десятилетие детства. Рассчитываю, что правительство, реализуя этот новый проект, обязательно обеспечит преемственность с задачами национальной стратегии", — добавил Путин, отметив, что России нужная активная работа по снижению смертности и увеличению рождаемости, необходимо перезагрузить демографическую политику.

Поддержка первенцев

Путин заявил, что с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.

"Финансовые расходы на реализацию этих мер составят за три года 144,5 миллиарда рублей", — сказал Путин.

Ипотека для семей со вторым и третьим ребенком

С 1 января 2018 года федеральную поддержку на выплату пособий получат 60 регионов страны, в которых в среднем у одной женщины рождается двое и меньшее число детей, заявил Путин. Глава государства также предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок.

Президент РФ Владимир Путин перед началом заключительного заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин предложил специпотеку семьям, ждущим второго или третьего ребенка
"Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования, ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок…. Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых", — пояснил президент.

Он напомнил, что сегодня, по данным Банка России, средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет 10,05%. "То есть, в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита", — пояснил Путин.

"По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей", — уточнил он.

Президент сообщил, что программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер; она будет предусматривать субсидирование процентной ставки сверх 6% при рождении второго ребенка в течение трех лет с даты выдачи кредита, а при рождении третьего ребенка — в течение пяти лет.

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"В случае рождения третьего ребенка в течение срока предоставления субсидии, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка… В случае рождения третьего ребенка после окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, предоставление субсидии возобновляется, начиная с даты рождения третьего ребенка", — уточнил Путин.

Продление действия маткапитала

Путин также предложил продлить срок действия программы материнского капитала до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования.

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин рассказал о расходах на выплаты по программе поддержки семей в России
"Вы знаете, что действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года. Конечно, думаю, что ко многим из вас обращаются, ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года", — сказал Путин.

"Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются", — отметил он.

По его словам, подход будет адресным. "То есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения", — сказал глава государства.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Доступность яслей и медпомощи

Глава государства отметил, что удалось достичь значительных успехов в решении проблем с очередями в детские сады, теперь нужно обратить особое внимание на решение аналогичной проблемы в яслях.

Дети в колясках
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Средства, затраченные на создание яслей в России, окупятся, считает эксперт
"Мы практически решили проблему с местами в детских садах, теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее: сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года", — сказал Путин.

Он обратил внимание и на важность мер по повышению доступности медицинской помощи детям. "Нам необходимо предметно и последовательно заниматься повышением доступности медицинского обслуживания детей и, безусловно, улучшением его качества. Уже говорил неоднократно, в последние годы был совершен хороший рывок в создании в регионах перинатальных центров, однако состояние большинства детских поликлиник, их оснащенность, оборудование оставляет желать лучшего", — сказал Путин.

Он отметил, что пока еще существуют проблемы с очередями и записью к нужным специалистам. "Такое положение дел также служит сдерживающим фактором при принятии решений о рождении детей. Да и вообще, это просто нужно исправлять, улучшать", — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин предложил повышать доступность и качество медпомощи детям
Путин отметил, что правительство РФ совместно с регионами должны проработать график реконструкции детских поликлиник.

"Чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным подсчетам потребуется более 50 миллиардов рублей. Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую им оказали в последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет", — сказал Путин.

"Уверен, что реализация всех предложенных мер принесет отдачу. Речь идет о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей, и чтобы условия их жизни улучшались, улучшалось медицинское обслуживание", — заключил он.

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