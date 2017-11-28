Путин поддержал создание органа контроля за реализацией десятилетия детства

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать орган по контролю за реализацией десятилетия детства и считает, что этой работой должна заниматься спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Мне кажется, что было хорошим предложение создать какой-то орган, который бы осуществлял контроль за тем, как идут мероприятия в ходе десятилетия детства, как осуществляется стратегия… Мне представляется, было бы правильным, если бы мы Валентину Ивановну попросили продолжить эту работу", — сказал Путин.

Ранее сенатор Елена Мизулина попросила президента создать общественный совет или подобную структуру по контролю за реализацией мероприятий десятилетия детства.