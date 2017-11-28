В ЕР считают важным, чтобы волонтерство стало нормой в российском обществе

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак завил, что считает важным, чтобы волонтерство стало нормой в российском обществе, сообщает пресс-служба партии.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, учреждающий проведение 5 декабря Дня добровольца (волонтера).

"Важно, чтобы волонтерство, которое основывается на бескорыстной, безвозмездной помощи людям, стало нормой в нашем обществе. Ведь благодаря волонтерам оказывается необходимая поддержка тем, кто в ней действительно нуждается. Также без них невозможно проведение любых крупных мероприятий", – сказал Турчак.

Он отметил, что учреждение Дня добровольца, свидетельствует о внимании государства к волонтерству. По мнению Турчака, прямая обязанность "Единой России" – поддержать волонтеров. Он обратил внимание, что волонтеры участвуют во многих партийных проектах.

Секретарь генсовета ЕР также отметил, что волонтеры – это не всегда молодые люди. Существует, например, проект "Старшее поколение", развивающий "серебряное волонтерство", где люди пожилого возраста оказывают помощь, тем, кто в ней нуждается, и, благодаря этому, ведут активный образ жизни.

Турчак также сказал, что "Единая Россия" приложит усилия для корректировки действующего законодательства в сфере волонтерства, поскольку необходимо создавать условия для развития и поддержки волонтеров, чтобы у людей был стимул включиться в это движение.